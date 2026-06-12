Quetzaltenango amanece con 12°C y cielo nublado; persiste influencia de la Depresión Tropical Cristina

Jun 12, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada , Región , Xela |

Por Redacción Stereo 100

QUETZALTENANGO – La ciudad altense registra una temperatura actual de 12°C bajo un cielo nublado durante esta mañana de viernes 12 de junio.

El ambiente fresco y la nubosidad persistente marcan el inicio de una jornada donde se espera que las condiciones de humedad se mantengan, afectando la visibilidad y manteniendo temperaturas bajas durante las primeras horas del día.

Foto: Frans García.

En cuanto a la situación meteorológica regional, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) informa que, aunque el sistema ciclónico «Cristina» se degradó a depresión tropical desde el pasado miércoles tras su desplazamiento hacia El Salvador, sus remanentes continúan favoreciendo el ingreso de humedad hacia el territorio nacional.

Esta influencia ha mantenido niveles de saturación del suelo superiores al 90% en diversos departamentos del país, por lo que las autoridades se mantienen en vigilancia constante.

Para el resto del día, los pronósticos meteorológicos anticipan condiciones de inestabilidad climática, con probabilidad de lluvias y lloviznas concentradas principalmente en horas de la tarde y la noche.

Ante el riesgo persistente de incidentes asociados a la saturación de los suelos, el Sistema CONRED recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales ante cualquier situación de emergencia.