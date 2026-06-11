Quetzalteco vive el Mundial en México con la bandera de Xelajú MC

Jun 11, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Internacionales , Nacionales , Portada , Xela |

Con información de Luis Hernández.

El médico quetzalteco Misael Hernández acudió a Guadalajara, México, para presenciar el encuentro entre Corea del Sur y República Checa, portando la bandera de Xelajú MC durante la jornada mundialista.

Hernández compartió este momento desde una de las sedes del torneo, llevando un símbolo del equipo altense hasta un escenario internacional y mostrando su orgullo por sus raíces quetzaltecas.

El encuentro entre Corea del Sur y República Checa terminó con victoria de la selección asiática por 2-1, en el inicio de la fase de grupos del Mundial 2026.

La actividad continuará este viernes 12 de junio con dos partidos: Canadá enfrentará a Bosnia y Herzegovina a las 13:00 horas de Guatemala, mientras que Estados Unidos jugará ante Paraguay a las 19:00 horas.