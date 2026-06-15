Pronostican que continuarán lluvias y ambiente cálido

Jun 15, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, en el Boletín Informativo 173-2026, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informa que para la semana del 15 al 19 de junio, se pronostican ambiente cálido y húmedo en gran parte del territorio nacional, así como lluvias acompañadas de actividad eléctrica en la tarde y noche. Además, durante las primeras horas de la mañana podrían presentarse áreas con neblina, especialmente, en regiones del Centro, Norte y Oriente del país.

«Las precipitaciones estarán asociadas al paso de ondas del Este, favoreciendo el desarrollo de nubosidad en distintas regiones. Debido a las lluvias pronosticadas, podrían registrarse crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos, daños en la red vial y lahares en los volcanes Fuego y Santiaguito», indica la publicación de Insivumeh.

El Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomienda fortalecer las acciones de preparación, coordinación y respuesta para atender cualquier evento adverso en cumplimiento al Plan Nacional de Respuesta.

Conred recomienda a la población:

Mantenerse informada a través de las cuentas oficiales.

Identificar rutas de evacuación en sus comunidades.

No cruzar ríos crecidos.

Reportar cualquier situación de emergencia a al número 119.

Información y fotografía Conred