Promueven prevención de trata de personas y violencia sexual con adolescentes en Quetzaltenango

Por Osmar Toc |

Este viernes, con el objetivo de fortalecer la prevención de la trata de personas, la violencia sexual y otras formas de explotación, la Biblioteca Municipal Alberto Velásquez, zona 1 de Quetzaltenango, fue sede de un foro dirigido a alumnos de establecimientos educativos públicos y privados.

La actividad fue organizada por la Biblioteca Municipal, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) y la Cámara de Educación de Guatemala, Sección Occidente, con el apoyo de la Gobernación Departamental y la Municipalidad de Quetzaltenango.

Rudy Ventura, director académico de la Biblioteca Municipal, explicó que la capacitación busca alertar a los adolescentes sobre los riesgos que enfrentan durante viajes, actividades turísticas o procesos migratorios, así como brindarles herramientas para identificar posibles vulneraciones a sus derechos.

🔴 ALERTAS PARA ADOLESCENTES | El director académico de la Biblioteca Municipal de #Quetzaltenango, Rudy Ventura, informa de capacitación de este viernes para alertar a los adolescentes de riesgos durante viajes, actividades turísticas o procesos migratorios.



Vía Osmar Toc pic.twitter.com/FKxJERtcT6 — Stereo100Noticias (@stereo100xela) June 19, 2026

Por su parte, Elizabeth Galicia, representante de la Cámara de Educación de Guatemala, destacó que los jóvenes son especialmente vulnerables ante amenazas que pueden surgir a través de las redes sociales y en su entorno cotidiano, por ello, consideró fundamental acercar este tipo de información a la comunidad estudiantil.