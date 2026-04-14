Promueven oferta académica en el Cunoc

Por Fredy López |
Este martes desarrollan el tercer Infocunoc, donde presentan la oferta académica del Centro Universitario de Occidente (Cunoc), zona 1 de Quetzaltenango.
Los organizadores instalan stand (espacios o casetas) informativos donde dan a conocer datos de las carreras que ofrecen y los programas de beneficio para los estudiantes y el proceso de ingreso al Cunoc.
Invitaron a más de 100 centros educativos de la cabecera departamental de Quetzaltenango, municipios y de la región. El Infocunoc será este martes, de Q10 a 16 horas.