Promueven oferta académica en el Cunoc

Abr 14, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este martes desarrollan el tercer Infocunoc, donde presentan la oferta académica del Centro Universitario de Occidente (Cunoc), zona 1 de Quetzaltenango.

Los organizadores instalan stand (espacios o casetas) informativos donde dan a conocer datos de las carreras que ofrecen y los programas de beneficio para los estudiantes y el proceso de ingreso al Cunoc.

Invitaron a más de 100 centros educativos de la cabecera departamental de Quetzaltenango, municipios y de la región. El Infocunoc será este martes, de Q10 a 16 horas.