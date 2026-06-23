Promueven la crianza libre de violencia mediante el programa «Escuela de Familia»

Jun 23, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Redacción Stereo 100

QUETZALTENANGO – Con el objetivo de fortalecer los lazos familiares y fomentar entornos más seguros para las futuras generaciones, la Oficina Municipal de la Niñez, Adolescencia y Juventud, en coordinación con CREI, continúa desarrollando el programa «Escuela de Familia».

Recientemente, ambas instituciones impartieron la charla titulada “La familia: pilar fundamental de la sociedad y la crianza de hijos libres de violencia”, una iniciativa que busca sensibilizar a los padres y cuidadores sobre la importancia de transformar los métodos de crianza actuales.

El enfoque principal de esta actividad radica en la promoción de valores como el amor, el respeto y la comprensión dentro del hogar, elementos que las autoridades consideran indispensables para el desarrollo integral de los menores.

Al fomentar dinámicas de crianza positiva, el programa pretende no solo fortalecer la unidad familiar, sino también contribuir a la construcción de una sociedad más sana y segura, partiendo del principio de que la prevención de la violencia comienza desde la educación y el trato cotidiano entre padres e hijos.