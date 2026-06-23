Presentará en Quetzaltenango libro que propone una nueva teoría para comprender la realidad

Por Osmar Toc |

El escritor e investigador, René Juárez, anunció la presentación de la segunda parte de su obra «Biología Crítica», un libro que, según explicó, plantea una nueva teoría para comprender la realidad desde una perspectiva distinta a los enfoques tradicionales. El autor indicó que la propuesta busca fomentar el pensamiento crítico y motivar a estudiantes, académicos y lectores a cuestionar las ideas que se aceptan sin reflexión.

Juárez señaló que la obra no pretende explicar la realidad solo desde la antropología, la sociología o la filosofía, sino ofrecer una metodología que permita entender fenómenos sociales como la pobreza, la desigualdad y la permanencia de privilegios. Entre los conceptos desarrollados destaca la «rueda de hámster», con la que ejemplifica cómo la sociedad suele repetir los mismos esquemas de pensamiento sin generar cambios profundos.

🔴 PRESENTARÁ LIBRO | El escritor e investigador, René Juárez, anunció la presentación de la segunda parte de su obra «Biología Crítica», un libro que según él, plantea una teoría para comprender la realidad desde una perspectiva distinta a enfoques tradicionales.



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El investigador también cuestionó la dependencia de teorías elaboradas en otros contextos, especialmente, europeos y norteamericanos, para interpretar la realidad guatemalteca. En ese sentido, sostuvo que es necesario construir nuevos enfoques y conocimientos propios que respondan a las necesidades del país y fortalezcan el análisis crítico dentro de la academia.

La presentación de «Biología Crítica» será, este viernes 26 de junio, a las 17.30 horas, en el Centro Cultural Efraín Recinos, zona 2 de Quetzaltenango, donde el doctor, Adán Pérez y Pérez, participará como comentarista de la obra. Juárez invitó a estudiantes, docentes y público en general a asistir a la actividad y formar parte del debate sobre esta propuesta académica.