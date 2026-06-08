Presentan innovadora plataforma para el monitoreo y conservación de bosques en municipios de la región

Por Osmar Toc |

Durante una reciente reunión de la Mancomunidad Metrópoli de Los Altos, fue presentada una aplicación tecnológica desarrollada por un guardarecursos de la Municipalidad de Olintepeque, Quetzaltenango, diseñada para fortalecer el monitoreo y la conservación de áreas boscosas.

Según explicó Luis Ochoa, gerente de la Mancomunidad Metrópoli de Los Altos, la herramienta fue creada de manera independiente por el propio profesional, quien posee los derechos intelectuales sobre la plataforma. Por ello, las municipalidades interesadas en implementarla deberán adquirir una licencia para su utilización.

Ochoa destacó que la aplicación representa una alternativa valiosa para los gobiernos locales que buscan mejorar la gestión y protección de sus recursos naturales. Entre sus funciones se encuentra el registro y seguimiento de diversos aspectos relacionados con la salud de los bosques, permitiendo documentar la presencia de plagas como el gorgojo del pino, así como otras amenazas que afectan los ecosistemas forestales.

Además, la plataforma facilita el control y monitoreo de acciones preventivas, como el mantenimiento de brechas cortafuego y otras medidas de manejo forestal que contribuyen a reducir riesgos y garantizar la sostenibilidad de los bosques.

Las autoridades consideran que este tipo de herramientas tecnológicas pueden convertirse en un apoyo importante para fortalecer las estrategias de conservación ambiental en los municipios de la región, especialmente, ante los desafíos que enfrentan los recursos forestales debido a plagas, incendios y otros factores que ponen en riesgo su preservación.