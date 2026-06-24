Policía desbarata punto de narcomenudeo en San Juan La Laguna

Jun 24, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Multimedia Stereo 100 |

La Policía Nacional Civil (PNC), en redes sociales, informa de la detención de Matías «N», de 46 años, y de Esther «N», 48, en San Juan La Laguna, Sololá.

Los dos fueron detenidos por agentes de la Comisaría 72, luego de un allanamiento en coordinación con el Ministerio Público (MP) en una casa donde funcionaba un punto de distribución de droga al menudeo.

«Dentro de la casa se localizaron 12 envoltorios con piedras de crack, siete «colmillos» con cocaína, Q1 mil 720 y una pesa», indica la publicación de la PNC.

Información y fotografías PNC