Policía captura a hombre quien conducía motocicleta robada

Jun 23, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Sacatepéquez arrestan a Luis «N», de 24 años, en San Juan Alotenango.

La PNC, en redes sociales, informó que el hombre conducía una motocicleta con reporte de robo, desde el 21 de junio reciente en la madrugada, en la zona 1 del citado municipio.

Las autoridades informaron que la motocicleta no tenía placa. «El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación legal», indica la publicación de la PNC.

Información y fotografía PNC