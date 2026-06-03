PNC y MP ejecutan masivo operativo con 57 allanamientos en diez departamentos del país

Jun 3, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

NACIONALES – Las fuerzas de seguridad pública en coordinación con el Ministerio Público han desplegado un masivo operativo a nivel nacional desde las primeras horas de este día.

Las acciones policiales de carácter urgente buscan desarticular estructuras criminales, recopilar indicios estratégicos para investigaciones en curso y hacer efectivas diversas órdenes de aprehensión vigentes por múltiples hechos delictivos.

El despliegue de las fuerzas del orden se encuentra coordinado de manera directa por la Subdirección General de Investigación Criminal, movilizando al personal de la División Especializada en Investigación Criminal y de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas.

Estas dependencias operativas cuentan con el respaldo de distintas unidades tácticas especializadas para garantizar la seguridad perimetral durante el ingreso a los inmuebles seleccionados.

De acuerdo con los datos preliminares compartidos por las autoridades judiciales, los 57 allanamientos judiciales se ejecutan de manera simultánea en puntos estratégicos de Guatemala, Santa Rosa, Sacatepéquez, Alta Verapaz, Chiquimula, Sololá, Huehuetenango, Escuintla, El Progreso y Quetzaltenango.

Las fuerzas de seguridad informaron que conforme avancen las inspecciones en los distintos inmuebles se ampliarán los detalles respecto a las personas capturadas y los objetos incautados.