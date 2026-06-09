PNC y MP consignan tres motocicletas en operativo en el barrio El Gallito

Por Multimedia Stereo 100 |
Este martes, en allanamientos y operativos en el barrio El Gallito, zona 3 de Guatemala, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP), con apoyo del Ejército de Guatemala, consignan tres motocicletas.
«Una de ellas —motocicletas consignadas— con placa M048-LXK fue robada, el 21 de abril, en San Raymundo. Las otras dos por presentar alteraciones en el número de chasis y carecer de placa de circulación. Ya se reportan capturas, la localización de droga y dinero», indica la publicación en redes sociales de la PNC.
Las autoridades informan que los operativos son en defensa de la ciudadanía honrada del barrio El Gallito. «Denuncie ahora llamando al teléfono 110 o 1561 de manera confidencial», finaliza la publicación.
Información y fotografía PNC