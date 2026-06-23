PNC reporta capturas por robo de mercadería y violencia intrafamiliar en Quetzaltenango

Jun 23, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – Agentes de la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la detención de tres personas en operativos distintos realizados en el departamento de Quetzaltenango, tras denuncias ciudadanas por la comisión de hechos delictivos.

En un centro comercial ubicado en la zona 3 de Quetzaltenango, fueron capturadas Sayra “N”, de 39 años, y Mildred “N”, de 37 años. Las mujeres fueron aprehendidas tras ser denunciadas por el propietario de un establecimiento comercial, quien las señaló de sustraer ropa interior valorada en más de Q7,000.00.

En una acción policial paralela, agentes de la PNC realizaron la captura de Isaías “N”, de 38 años, en el municipio de Almolonga. El hombre fue sorprendido en flagrancia mientras agredía físicamente a una mujer de 35 años.

Tras las diligencias, los tres aprehendidos fueron trasladados ante las autoridades competentes para que se solvente su situación legal conforme al debido proceso.