PNC identifica a hombre capturado por vecinos en zona 7 tras cometer robo en comercio

Jun 3, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

LOCALES – Las fuerzas de seguridad pública brindaron detalles oficiales sobre la retención ciudadana ocurrida en la zona 7 de la cabecera departamental de Quetzaltenango.

Agentes de la Policía Nacional Civil pertenecientes a la comisaría 41 procedieron a la detención formal y consignación de un joven, quien fue neutralizado por los pobladores del sector luego de ser señalado de sustraer pertenencias ajenas.

El informe policial identifica al aprehendido como Carlos Oliva, de 22 años. La intervención de las fuerzas del orden se originó tras recibir una alerta sobre una aglomeración comunitaria, constatando en el lugar que el sindicado se encontraba bajo el resguardo de un grupo de vecinos organizados que impidieron su escape tras percatarse del hecho delictivo.

De acuerdo con la información actualizada del caso, Oliva ingresó a un establecimiento comercial ubicado en el sector mencionado.

Aprovechando un descuido en el lugar, el presunto delincuente sustrajo un teléfono celular, acción que alertó a las personas afectadas y movilizó de forma inmediata a los residentes para evitar que el sujeto continuara delinquiendo en la zona.

Al comprobar la denuncia y constatar los hechos, los elementos policiales de la comisaría 41 resguardaron la integridad del señalado y efectuaron su traslado hacia las instalaciones del Complejo Regional de Justicia en la zona 6 de Quetzaltenango.

El detenido quedó a disposición del juzgado correspondiente para que el juez de turno evalúe los indicios presentados y resuelva su situación jurídica conforme a la ley.