PNC gradúa a promoción del curso básico de Docencia Policial

Jun 25, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este jueves, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) por medio de la Escuela de Especialidades gradúa a la Séptima Promoción del Curso Básico de Docencia Policial, en el cual participación 39 agentes quienes culminaron su formación especializada.

«El acto fue presidido por Héctor Noé Tale López, Subdirector de Tecnología de la Información y Comunicación; Ronal Emanuel Revolución Linares, Subdirector de Estudios y Doctrina y el comisario Edwin Abel Gómez Pastor, director de la Escuela de Especialidades de Policía. La promoción estuvo conformada por 14 mujeres y 25 hombres, quienes durante 90 días recibieron capacitación en conocimientos, habilidades, actitudes, técnicas y estrategias para la docencia policial», indica la publicación de la PNC.

De acuerdo a las autoridades el programa de formación incluyó:

Contenidos relacionados con diseño curricular, planificación educativa y evaluación de procesos de enseñanza, con el objetivo de fortalecer la preparación académica dentro de la institución.

Durante la ceremonia colocan insignias a los graduados, como símbolo del compromiso de «enseñar con el ejemplo» dentro de la institución policial

Información y fotografía PNC