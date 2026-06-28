PNC fortalece la seguridad operativa con entrega de chalecos antibalas en la Comisaría 41 de Quetzaltenango

Jun 28, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Por Redacción Stereo 100

QUETZALTENANGO – Con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad y la capacidad de respuesta de los agentes policiales, personal del Departamento de Material y Equipo de Defensa de la Policía Nacional Civil (PNC) llevó a cabo la entrega formal de chalecos antibalas al personal destacado en la Comisaría 41 de Quetzaltenango.

Esta acción se realiza en estricto cumplimiento del Plan 05-2026, una estrategia institucional de alcance nacional diseñada para dignificar y proteger la labor de los elementos policiales.

La dotación de este equipo llega en un momento crucial para la seguridad de la ciudad, que recientemente ha sido escenario de diversos hechos violentos.

Uno de los sucesos más recientes fue el ataque armado registrado la noche del pasado viernes en la 17 avenida de la zona 3, donde perdió la vida Cristian Ortiz Mejía, quien, según reportes de la PNC, era integrante activo del Barrio 18.

Este incidente, sumado a otros operativos recientes en los que se han capturado a presuntos miembros de estructuras criminales vinculadas a la extorsión y el sicariato en el departamento, subraya la necesidad de que los agentes cuenten con el equipo de protección adecuado para afrontar las amenazas actuales.

Con esta entrega, la Comisaría 41 de Quetzaltenango optimiza sus recursos técnicos para mejorar la vigilancia y la presencia policial.

El Comisario Edilzar Fuentes, jefe de la comisaría, ha enfatizado que estas acciones son parte de un esfuerzo integral para intensificar la presencia en puntos críticos, como las zonas 1, 3 y 12, así como en rutas estratégicas del departamento.

La modernización del equipo representa un avance significativo en el fortalecimiento de la capacidad operativa frente a grupos criminales, reafirmando el compromiso institucional de garantizar la tranquilidad de los quetzaltecos en un contexto de creciente exigencia de seguridad.