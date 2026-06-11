PNC desarrolla patrullajes nocturnos para evitar robos en escuelas en Cantel

Jun 11, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Rubén Jocol |

Agentes de la Subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) en Cantel, Quetzaltenango, desarrollan patrullajes para evitar robos en escuelas.

Los agentes informaron que los patrullajes se desarrollan por las noches y madrugadas en alrededores de centros educativos.

Las autoridades investigan a personas que deambulan por los centros educativos. Las acciones son porque delincuentes han ingresado a los establecimientos y han robado objetos de valor.

🔴 ROBAN EQUIPO POR UNOS Q16 MIL EN ESCUELA | El titular de la Dirección Departamental de Educación de #Quetzaltenango, David Tirado, informa que delincuentes ingresaron, el jueves reciente, a la Escuela Oficial Rural Mixta de Chuixquiec Tulul, Chuisuc, #Cantel.



Vía Fredy López pic.twitter.com/fG5H018n5e — Stereo100Noticias (@stereo100xela) June 8, 2026

El titular de la Dirección Departamental de Educación (Dideduc) en Quetzaltenango, David Tirado, informó que en el reciente robo ladrones se llevaron objetos, por unos Q16 mil, en la Escuela Oficial Rural Mixta de Chuixquiec Tulul, Chuisuc, Cantel.