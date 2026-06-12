PNC da golpe al Barrio 18 al incautarle arsenal  

Jun 12, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este viernes, agentes de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP), incautan arsenal de la pandilla del Barrio 18 durante allanamiento en la colonia El Limón, zona 18 de Guatemala.

#Urgente



Golpe al barrio 18 al descubrirles arsenal



Localizan arsenal en allanamiento que realizan investigadores de la #DIPANDA y el #MP en la colonia El Limón, zona 18, área donde operaba una de las bandas criminales de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "El Lobo". pic.twitter.com/daFVKhILjs — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 12, 2026

La PNC informó que en el lugar operaba una banda criminal dirigida por Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias «El Lobo», quien se encuentra en prisión.

«Hasta el momento se ha incautado cuatro fusiles, un fusil para francotirador, dos pistolas, un revólver, tolvas y gran cantidad de municiones para fusil. Armas que presuntamente tenían terroristas del Barrio 18. La diligencia se realiza en seguimiento a una denuncia ciudadana que ingreso al 37641561 de Crime Stoppers», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Información y fotografía PNC