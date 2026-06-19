PNC confirma fuga de reo en Totonicapán

Jun 19, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Por Diana Batz |

Este viernes, en conferencia de prensa, autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron la fuga del reo, Melvin Gabriel Perdomo, del Centro Preventivo Chuimekená, el cual se ubica en el interior de la Comisaría 44.

Durante el encuentro con los medios, los portavoces institucionales detallaron la cronología de los hechos, el perfil del evadido y las acciones urgentes que se han tomado tras el incidente.

De una falta pública a una orden por homicidio

Según informaron las autoridades, Perdomo había sido capturado originalmente, el martes 9 de junio reciente, en la aldea Paxtocá, Totonicapán. El motivo inicial de la detención fue por escandalizar en la vía pública.

Sin embargo, tras las averiguaciones y la verificación de datos, los agentes de la PNC descubrieron que el detenido contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, emitida en el departamento de Chiquimula. Debido a la gravedad del delito, un juez ordenó su ingreso inmediato a prisión preventiva en el referido centro carcelario.

Los portavoces explicaron que la fuga se descubrió, el miércoles 17 de junio, durante el pase de lista y conteo matutino de reos cuando los guardias de turno se percataron de la ausencia de Perdomo.

«De forma inmediata se activó una alerta institucional y se desplegaron operativos relámpago de búsqueda en los alrededores de la Comisaría, los cuales, hasta el momento, no han dado resultados positivos para su recaptura», señalaron las autoridades en la conferencia de prensa.

Tras confirmarse la evasión, las fuerzas de seguridad coordinaron de urgencia una requisa e inspección minuciosa dentro de la cárcel de Chuimekená. En la conferencia se destacó que este operativo contó con el apoyo de diversas instituciones para garantizar la investigación.