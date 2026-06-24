PNC comparte con hijos de agentes caídos en cumplimiento del deber

Jun 24, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

Agentes de la Capellanía Policial de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollan una convivencia con más de 30 niños y adolescentes hijos de agentes originarios de Jalapa, quienes fallecieron en cumplimiento del deber en diferentes comisarías del país.

«La actividad contó con la participación del comisario, Silvestre Maldonado Cabrera, jefe de la Comisaría 22, y del Trío Musical Constructores de Paz de la Capellanía Policial», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Como parte de la jornada que se organiza desde 2018, entregan un presente a cada niño, promoviendo momentos de alegría, acompañamiento y solidaridad.

Información y fotografías PNC