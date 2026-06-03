PNC celebra acto religioso por el Día del Padre

Jun 3, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este miércoles, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que la Dirección General en Guatemala desarrolla un acto religioso con un significado especial dedicado al Día del Padre —17 de junio—, en reconocimiento al esfuerzo, compromiso y ejemplo de los padres que forman parte de la institución policial.

En la Dirección General de la PNC se celebró un acto religioso con un significado especial dedicado al Día del Padre, en reconocimiento al esfuerzo, compromiso y ejemplo de los padres que forman parte de la institución policial. pic.twitter.com/oqKz5UPTKu — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 3, 2026

«Durante la celebración también se elevó una oración en memoria del personal que ha ofrendado su vida en cumplimiento del deber, honrando su valentía y servicio a la población guatemalteca. De igual manera, se pidió por la pronta recuperación de los agentes que actualmente se encuentran hospitalizados», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

En el acto participa el Director General de la PNC, David Custodio Boteo; el Director General Adjunto, Héctor González Prera, mandos de la escala superior y personal policial de distintas comisarías y unidades especializadas, quienes estaban en horario de descanso.

Información y fotografía PNC