PNC captura a sexagenaria por extorsión

Jun 8, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la captura de sexagenaria, en la zona 1 de Guatemala, por el delito de extorsión

La detenida, según el registro de la PNC, tiene cuatro antecedentes por diferentes delitos.



La captura de Alberta «N», de 69 años, fue en la entrada a la colonia 5 de Octubre, zona 1 de Guatemala.

«La orden fue emitida por un Juzgado de Guatemala, el 21 de septiembre del 2023, además tiene cuatro antecedentes por los delitos de allanamiento de morada, amenazas, coacción, lesiones, robo, adulteración de bebidas alcohólicas y responsabilidad de conductores, entre 1974 y 2006», indica la publicación de PNC.

Información y fotografía PNC