PNC captura a hombre por portación de arma de fuego sin documentación

Jun 23, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este martes, en rede sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la detención de Juan «N», de 59 años, en Masagua, Escuintla.

La PNC informó que la detención fue ejecutada por agentes del Grupo de Reacción Inmediata Lobos (GRIL), debido a que el hombre portaba, sin documentación, una pistola calibre .380.

«Según registros policiales Juan “N” cuenta con dos antecedentes por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y lesiones. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para solventar su situación legal», indica la publicación de la PNC.

Información y fotografía PNC