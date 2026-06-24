PNC captura a «El Gringo» porque hallan marihuana en su vivienda

Jun 24, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Multimedia Stereo 100 |

La Policía Nacional Civil (PNC) arresta al estadounidense, Richard «N», de 78 años, alias «El Gringo», en la zona 8 de Cobán, Alta Verapaz.

La detención fue luego de un allanamiento en una vivienda donde descubrieron ocho matas de marihuana en fase de aprovechamiento que cultivaba en su patio, valoradas en Q3 mil.

Además, autoridades localizaron 22 bolsas y cuatro frascos con marihuana, una balanza y trituradoras. En la inspección, también encontraron galletas artesanales elaboradas a base de marihuana.

El estadounidense fue capturado y trasladado a un hospital con custodia de la PNC, debido a que presentó problemas de salud.

Información y fotografía PNC