PNC captura a «El Diablo» en Villa Nueva  

Jun 19, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |



Por Multimedia Stereo 100 |

Este viernes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la detención de Noé «N», de 24 años, alias «El Diablo», en la zona 2 de Villa Nueva, Guatemala.

El hombre fue sorprendido cuando viajaba en una motocicleta y llevaba, sin documentación, una pistola con dos tolvas y 28 municiones.

«Posteriormente en la calzada Raúl Aguilar Batres, en cercanías del Juzgado de Villa Nueva, fue capturado José «N», de 36 años, quien indicó ser familiar de «El Diablo», porque intentaba sobornar a los agentes con Q10 mil para evitar que el aprehendido fuera puesto a disposición del Juzgado respectivo», indica la publicación de la PNC.

Las autoridades informaron que se presume que uno de los detenidos es parte de una estructura criminal, la cual comete varios delitos, en Bárcenas, Villa Nueva.

Información y fotografía PNC