PNC captura a alias «La Brava» presunta terrorista del Barrio 18

Jun 8, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la detención de la presunta terrorista de la pandilla del Barrio 18 Sara «N», de 42 años, alias «La Brava», quien tiene 13 órdenes de captura por extorsión y lavado de dinero y otros activos.

El operativo fue ejecutado por agentes de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la PNC en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.

«Es solicitada por siete Juzgados de los departamentos de Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Quetzaltenango, Chimaltenango, Santa Rosa y Sacatepéquez. Las órdenes de captura fueron emitidas en diferentes fechas, desde el 30 de enero del 2025 al 16 de abrir del 2026», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Según la publicación de la PNC la detenida es presunta encargada de recoger la extorsión que desarrolla este grupo criminal en negocios en los departamentos en mención.

Información y fotografía PNC