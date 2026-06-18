PNC captura a 10 personas en operativo contra el narcomenudeo en Guatemala, Jutiapa y Escuintla

Jun 18, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este jueves, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) capturan a diez presuntos distribuidores de droga en 11 allanamientos ejecutados por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) en Guatemala, Jutiapa y Escuintla.

Los capturados son Nery “N”, de 58 años; Nancy “N”, 46; Noemí “N”, 61; Gipsy “N”, 30; Selvin “N”, 34; Walter “N”, 51; Esvin “N”, 45; Erik “N”, 62; Moisés “N”, 21, y Angela “N”, 22.

“Durante los operativos se incautaron 99 bolas con marihuana, 19 piedras de crack, 10 colmillos con cocaína y 41 colmillos vacíos presuntamente utilizados para la distribución de drogas, tres sobres con marihuana, una bolsa con marihuana, ocho celulares, dos pesas electrónicas, un radio intercomunicador y Q17 mil 108, dinero presuntamente producto de la venta de la droga al menudeo”, indica la publicación de la PNC.

Información y fotografía PNC