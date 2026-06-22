PNC arresta a hombre por homicidio en grado de tentativa

Jun 22, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la detención de José «N», de 27 años, frente a las canchas, fase I, colonia Canaán, zona 18 de Guatemala, por el delito de homicidio en grado de tentativa.

La PNC informó que la orden fue emitida, el 6 de mayo reciente, por un Juzgado de Escuintla, y fue detectada mediante una verificación con el dispositivo MI3.

«El detenido tiene un antecedente por posesión para el consumo de marihuana, de fecha 28 de julio de 2019», indica la publicación de la PNC.

Información y fotografía PNC