Piloto empotra camión en la rotonda del Monumento a la Mujer y es rescatado con equipo hidráulico

Jun 11, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.



Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la rotonda del Monumento a la Mujer entre zona 8 y 9 de Xela, donde un camión de carga pesada se empotró contra uno de los muros perimetrales de la estructura.

El conductor del vehículo, quien presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol, quedó atrapado en el interior de la cabina, lo que provoc movilización de los cuerpos de socorro.

Rescate de emergencia con la «quijada de la vida»

Debido a la fuerza del impacto y a lo deformado que quedó el chasis del camión, los paramédicos tuvieron que realizar maniobras para extraer a la víctima.

Al lugar acudieron de urgencia elementos de los Bomberos Voluntarios de la estación de Campo Escuela y rescatistas de la Cruz Roja, quienes ejecutaron el siguiente protocolo de salvamento:

Uso de equipo hidráulico: Los socorristas debieron emplear la herramienta especializada conocida como «quijada de la vida» para cortar y expandir los hierros retorcidos que aprisionaban las piernas del chofer.

Estabilización: Tras varios minutos de labor técnica, el paciente fue liberado de la estructura, recibiendo atención prehospitalaria inmediata en la escena.

Traslado: El conductor fue trasladado hacia la emergencia de un centro asistencial para su atención médica.

Regulación del tránsito y daños materiales



El percance vial provocó daños en la infraestructura pública de la rotonda, así como la destrucción total de la parte frontal del camión.

Autoridades de tránsito y agentes de la Policía Nacional Civil se desplegaron en el sector para resguardar el área del accidente y regular el flujo vehicular, mientras se coordinaban los trabajos con grúas pesadas para el retiro del automotor y la limpieza del asfalto por posibles fugas de combustible.