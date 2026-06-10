Piloto de tráiler fallece tras aparatoso vuelco en la ruta al Pacífico

Jun 10, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Fernando Castellanos.



Un trágico accidente de tránsito que involucró al transporte pesado cobró la vida de un hombre durante las últimas horas en la ruta CA-2 Occidental. El hecho provocó el cierre parcial de la vía y la movilización de los cuerpos de socorro hacia la costa sur del departamento.



Atendiendo las alertas de los conductores que transitaban por el sector, elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Cantón Las Delicias, Colomba Costa Cuca, se desplazaron de urgencia a bordo de la unidad RD-117 hacia el kilómetro 209.6 de la mencionada ruta.

Al llegar al lugar del siniestro, los paramédicos localizaron el vehículo volcado y procedieron a evaluar al conductor atrapado en la cabina:

Diagnóstico: La víctima ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de los múltiples traumas sufridos durante el impacto y el arrastre del automotor.

Identidad: Entre las pertenencias del fallecido se localizó su licencia de conducir, la cual permitía identificarlo formalmente como Gregorio González Cardona.



El informe de los rescatistas detalla que el fallecido iba al volante de un tráiler compuesto por:

Un cabezal color blanco, con placas de circulación C609BNK.

Un furgón también de color blanco, con matrícula TC 45BXK.

Por causas que hasta el momento las autoridades de tránsito desconocen, el pesado vehículo terminó volcando sobre la carretera, obstruyendo uno de los carriles principales de la ruta.

Los socorristas procedieron a dar aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) para el resguardo de la escena y la regulación del tráfico en el sector, quedando a la espera de los peritos del Ministerio Público (MP) para efectuar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a las investigaciones correspondientes.