Persona es atropellada en la zona 7 de Quetzaltenango

Jun 25, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Fernando Castellanos.

QUETZALTENANGO – Un incidente vial se registró recientemente en la intersección de la 26 avenida y 9.ª calle de la zona 7, donde una persona resultó atropellada.

Ante la emergencia, unidades de socorro se presentaron en el lugar para brindar la asistencia prehospitalaria correspondiente a la víctima.

En la zona del suceso, agentes de tránsito trabajan en la coordinación de la movilidad vehicular y el resguardo del área para facilitar las labores de auxilio.

Las autoridades competentes hacen un llamado a los conductores que transitan por este sector para que reduzcan la velocidad, conduzcan con precaución y atiendan estrictamente las indicaciones del personal operativo desplegado en el punto.