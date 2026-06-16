Persecución policial en Retalhuleu deja dos fallecidos y un hombre hospitalizado

Jun 16, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Por: Mario Tumín.

RETALHULEU – Una intensa persecución policial culminó de manera trágica la noche de este martes en la 5ª calle, entre 13 y 14 avenida del barrio Monterrey, en la zona 4 de Retalhuleu.

El incidente involucró a tres personas que se movilizaban a bordo de un vehículo tipo picop de color blanco.

Según información preliminar de las autoridades, el hecho ocurrió cuando los ocupantes del automotor fueron interceptados por las fuerzas de seguridad.

Las investigaciones iniciales sugieren que, al verse acorralados por la policía, los individuos habrían ingerido la sustancia ilícita que transportaban, lo que derivó en una emergencia médica inmediata.

Producto de esta situación, un hombre identificado bajo el alias de «El Mexicano» y una mujer de aproximadamente 25 años fallecieron en el lugar. A pesar de los esfuerzos de elementos de la Cruz Roja Guatemalteca por brindar asistencia prehospitalaria, las víctimas ya no presentaban signos vitales.

Un tercer ocupante, un hombre de unos 60 años, fue trasladado de emergencia al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para recibir atención médica. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas de este suceso.