Persecución en la ruta al Atlántico termina con la captura de dos mujeres que ocultaban Q210 mil en un vehículo

Jun 5, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



Una conducta sospechosa al volante desencadenó un operativo relámpago en la ruta al Atlántico, donde investigadores policiales lograron interceptar un automóvil que escondía una fuerte suma de dinero en efectivo.

Dos mujeres resultaron detenidas al no poder justificar el origen de los fondos, los cuales se presume podrían estar vinculados a las operaciones de estructuras criminales.

Conducción errática y persecución en la carretera

El operativo estuvo a cargo de investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA). Todo inició a la altura del kilómetro 17.5 de la mencionada ruta, en jurisdicción del municipio de Palencia, cuando las fuerzas de seguridad detectaron anomalías en el tránsito.

La secuencia de los hechos se desarrolló de la siguiente manera:

Maniobras peligrosas: El vehículo sospechoso se desplazaba de manera zigzagueante, poniendo en riesgo a los demás conductores de la vía.

Fuga frustrada: Los agentes le marcaron el alto a las ocupantes, quienes hicieron caso omiso a las señales de los uniformados e intentaron escapar a toda velocidad.

Interceptación: Tras una persecución policial que se extendió por medio kilómetro, las patrullas les cerraron el paso y lograron neutralizarlas en el kilómetro 18.



Las tripulantes del automotor fueron identificadas como Alisson “N”, de 31 años, y Katherine “N”, de 35 años. Ante la actitud evasiva de ambas y la sospecha de que transportaran cargisiones ilegales, la DIPANDA coordinó el apoyo de unidades especializadas para una revisión exhaustiva.

Esfuerzo conjunto

Apoyo antinarcótico: Elementos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) se sumaron al resguardo de la escena.

Inspección canina: El binomio K9, liderado por el agente canino «Sora», realizó un rastreo en el interior del carro, dando una alerta positiva en la parte frontal de la cabina.

El hallazgo: Al revisar el área señalada por el can, los peritos del Ministerio Público (MP) localizaron un compartimiento oculto en el tablero que resguardaba fajos de billetes que sumaban Q210 mil en efectivo.

Al no contar con comprobantes bancarios o declaraciones que respaldaran la procedencia lícita del dinero, ambas mujeres fueron consignadas y trasladadas hacia el juzgado correspondiente. El vehículo y el efectivo quedaron bajo el resguardo del MP para determinar de forma científica si este dinero proviene del cobro de extorsiones o de otras actividades delictivas en el sector.