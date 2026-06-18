PDH supervisa por acceso a educación, cultura y deportes

Por Rubén Jocol |

La Defensoría de los Derechos a la Educación, Cultura y Deportes de la Procuradoría de los Derechos Humanos (PDH) continúa las supervisiones relacionadas con el acceso al derecho a la educación, la cultura y las artes, mediante verificaciones en el Conservatorio Regional de Occidente Jesús Castillo y en la Escuela Regional de Pintura de Quetzaltenango.

Durante las visitas se evaluaron las condiciones de infraestructura, los servicios disponibles, el equipamiento utilizado para la enseñanza artística y musical, así como la cantidad de personal docente con que cuentan ambos centros de formación.

La supervisión tuvo como objetivo verificar las condiciones en las que niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas usuarias acceden a la formación cultural y artística, así como identificar aspectos que puedan incidir en el adecuado desarrollo de los procesos educativos.

Como resultado de las verificaciones, se identificaron algunas situaciones relacionadas con la infraestructura que requieren atención por parte de las autoridades competentes. En ese sentido, la PDH dará seguimiento a los hallazgos y emitirá las recomendaciones al Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), con el propósito de fortalecer las condiciones para el ejercicio de los derechos culturales y educativos de la población.