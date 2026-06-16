PDH hace nuevas verificaciones por posible vulneración de derechos en escuela

Por Rubén Jocol |

Como parte del seguimiento al expediente de investigación abierto por la institución de la Procuradoría de los Derechos Humanos (PDH), ante la posible vulneración del derecho a la educación de alumnos de la Escuela Oficial en la aldea La Emboscada, San Miguel Sigüilá, Quetzaltenango, se realizaron nuevas diligencias para verificar las condiciones en las que reciben clases niñas y niños del referido centro educativo.

La investigación se originó tras la visita efectuada, el 27 de febrero de 2026, por el procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova Herrera, luego de que las aulas donde recibían clases los alumnos de primero a tercero primaria fueran demolidas como parte de un proyecto de construcción de un parque municipal, situación que obligó a la comunidad educativa a utilizar, de forma provisional, galeras de lámina.

Durante la diligencia de seguimiento se estableció que las y los alumnos ya fueron trasladados a espacios físicos adecuados, con construcción formal y condiciones dignas para el desarrollo de sus actividades académicas.

Asimismo, se constató que las autoridades educativas realizaron una reasignación de aulas, bodegas escolares y espacios administrativos para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza mientras concluyen los trabajos de infraestructura.

De igual forma se verificaron los avances en la construcción y ampliación de nuevas aulas, proyecto que, según informó la dirección del establecimiento, será entregado en julio del presente año.

En ese sentido, la institución del PDH continuará dando seguimiento a este caso, con el propósito de garantizar la restitución plena del derecho a la educación y que las niñas y los niños cuenten con espacios seguros, adecuados y dignos para recibir sus clases.