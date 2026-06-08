Paso restringido en ruta entre San Francisco Zapotitlán y Pueblo Nuevo por trabajos de mitigación

Jun 8, 2026 | Actualidad , Clima , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Ruperto Matías.

SUCHITEPÉQUEZ – Las copiosas lluvias que se han registrado recientemente en la Costa Sur del país elevan la necesidad de tomar precauciones al circular por las distintas carreteras.

Automovilistas que transitan por la ruta que comunica de San Francisco Zapotitlán hacia el municipio de Pueblo Nuevo, Suchitepéquez, reportan que el paso se encuentra parcialmente restringido debido a trabajos viales que se ejecutan en el sector conocido como Las Ánimas.

Desde hace algunos meses, personal y maquinaria trabajan en dicho punto en la construcción de un muro de gavión.

Esta obra tiene como objetivo principal estabilizar el terreno y evitar futuras erosiones en la ruta que puedan comprometer la plataforma asfáltica.

Sin embargo, debido a la acumulación de materiales de construcción y a la presencia constante de las cuadrillas de trabajadores sobre la vía, las autoridades han habilitado únicamente un carril para la circulación vehicular.

Es importante destacar que este tramo es una ruta de alta carga vehicular y de suma importancia para la región, ya que sirve de interconexión entre los municipios de Suchitepéquez y conecta de manera directa hacia el departamento de Quetzaltenango.

A la restricción del paso se suma la preocupación por las condiciones climáticas. A esta hora de la mañana se reporta un cielo completamente gris y una fuerte amenaza de lluvia en la zona, similar a los temporales que ya afectan a otros departamentos del país. Por esta razón, se recomienda a los conductores mantener la paciencia, moderar la velocidad para evitar accidentes por el asfalto mojado y respetar estrictamente las señales del personal que regula el tránsito en el sector de Las Ánimas.