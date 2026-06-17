Otorgan falta de mérito a piloto de picop involucrado en accidente mortal en zona 8

Jun 17, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – El Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango resolvió otorgar falta de mérito a favor del conductor de un picop que se vio involucrado en un fatal accidente de tránsito ocurrido días atrás en el Periférico, zona 8 de esta ciudad.

En el incidente perdió la vida el motorista José David Bolaños Ixcoy, de 24 años, quien falleció en el lugar tras la colisión.

El erá José David Bolaños Ixcoy Quien falleció tras el hecho de tránsito.

Durante la audiencia correspondiente, la defensa presentó como evidencia un video captado por cámaras de videovigilancia ubicadas en el sector.

Las imágenes fueron determinantes para el proceso, ya que establecieron que el motorista circulaba en sentido contrario a la vía al momento de producirse el impacto contra el vehículo tipo picop.

Tras valorar los elementos presentados en la diligencia, el juzgador determinó emitir la falta de mérito a favor del piloto.

Por otro lado, respecto a los acompañantes, se informó que el copiloto de la motocicleta fue trasladado inicialmente al Hospital Regional de Occidente (HRO) y posteriormente remitido al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en Quetzaltenango para continuar con su atención médica.