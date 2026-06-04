Operativos antinarcóticos dejan ocho capturados y decomiso de sustancias ilícitas en el país

Jun 4, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

NACIONALES – Elementos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica desplegaron una serie de operativos tácticos en diferentes puntos estratégicos del territorio nacional.

Las acciones policiales de inspección y registro permitieron la desarticulación de varios puntos destinados a la distribución de estupefacientes, logrando la captura de ocho presuntos distribuidores de droga y la incautación de un cargamento de armas e ilícitos.

Las diligencias de seguridad se concentraron en los departamentos de Suchitepéquez, Quetzaltenango e Izabal, así como en sectores específicos de la Ciudad de Guatemala.

Como resultado del esfuerzo interinstitucional, los peritos antinarcóticos reportaron el decomiso de diversas cantidades de crack, marihuana y cocaína preparadas para su comercialización al menudeo, sumando a esto el hallazgo de un arma de fuego oculta en una unidad de transporte internacional.

El desglose de los operativos compartidos por los mandos policiales detalla las identidades y los artículos decomisados en cada inmueble e intervención en la vía pública:

Mazatenango, Suchitepéquez: En la colonia La Independencia se reportó la captura de Ramiro “N”, de 23 años; Shama “N”, de 21 años; Víctor “N”, de 20 años; Juan “N”, de 22 años; y Brandon “N”, de 21 años. A estas personas se les incautaron 16 piedras de crack, 10 bolsas con marihuana y cuatro envoltorios con cocaína.

Cabecera de Quetzaltenango: En un operativo ejecutado en la zona 3 de la ciudad altense, los agentes capturaron a Jhony “N”, de 25 años. Durante la revisión correspondiente, se le decomisaron dos envoltorios que contenían cocaína y la suma de 125 quetzales en efectivo, presuntamente producto de las ventas del día.

Ciudad de Guatemala: En el sector de Villa 4, correspondiente a la zona 4 capitalina, fue detenido Gerver “N”, de 42 años, a quien se le localizaron 58 envoltorios con cocaína, 28 cápsulas con la misma sustancia, 19 bolsas con marihuana y 15 piedras de crack. Asimismo, en la colonia Altos de Sinaí, en la zona 18 de la capital, las autoridades detuvieron a Cristian “N”, de 25 años, tras decomisarle seis piedras de crack.

De forma paralela a las detenciones por narcomenudeo, los agentes especializados de la SGAIA inspeccionaron las instalaciones aduaneras en el municipio de Santo Tomás de Castilla, ubicado en el departamento de Izabal.

Durante la revisión exhaustiva de los cargamentos, los elementos caninos y los agentes policiales localizaron un arma de fuego oculta en el interior de un contenedor de mercancías.

Las autoridades del Ministerio de Gobernación confirmaron que el contenedor inspeccionado procedía directamente de los Estados Unidos y tenía como destino final el departamento de Huehuetenango.

El armamento incautado fue puesto a disposición de los peritos del Ministerio Público para iniciar las investigaciones que permitan determinar el origen y los destinatarios de este envío ilegal.