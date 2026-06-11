Ofrecen 145 plazas en Feria de Empleo en Quetzaltenango

Jun 11, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este jueves, con el objetivo de generar oportunidades laborales para la población, la Dirección de Fomento Económico, Turismo y Empleo de la Municipalidad de Quetzaltenango desarrolla Feria de Empleo, en el Salón Irma Alicia Velázquez del Centro Cultural Casa No’j, zona 1 de Xela, donde empresas e instituciones ofrecen 145 plazas.

La directora de la dependencia municipal, Isabel Colomo, informó que esta actividad está dirigida a personas quienes se encuentran en busca de una oportunidad de trabajo y desean aplicar a diferentes puestos disponibles en diversos sectores.

🔴 FERIA DEL EMPLEO | Hoy en el Centro Cultural Casa No’j, zona 1 de #Xela, la Dirección de Fomento Económico, Turismo y Empleo de @Muni_Xela, desarrolla la Feria del Empleo, donde empresas ofrecen 145 plazas.



Isabel Colomo, de la citada dependencia, informa.



Vía Osmar Toc pic.twitter.com/ZhpqsVGZiw — Stereo100Noticias (@stereo100xela) June 11, 2026

La funcionaria destacó que existen oportunidades, especialmente, para personas con formación como perito contador y estudios contables, porque varias agencias bancarias y cooperativas están contratando personal para distintas áreas.

Asimismo, invitó a los asistentes a llevar varios ejemplares de su currículum vitae (hoja de vida) impreso para aplicar a más de una vacante y aumentar sus posibilidades de ser contratados.

La feria inició a las 9 y finalizará a las 15 horas, sin cierre al mediodía, brindando a los interesados la oportunidad de acercarse y conocer las diferentes ofertas laborales disponibles.