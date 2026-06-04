Notifican orden de captura por hurto agravado a reo en la granja penal de Cantel

Jun 4, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

LOCALES – Investigadores pertenecientes a la delegación de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas hicieron efectiva una nueva notificación judicial en contra de un privado de libertad.

La diligencia legal se ejecutó en el interior de las instalaciones de la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, donde el sindicado se encuentra recluido.

El recluso notificado fue identificado de forma oficial por las autoridades de seguridad como Rony Armando Sosa Quemé, de 39 años. Los agentes especializados se apersonaron al centro de detención para informarle sobre este nuevo requerimiento de los órganos de justicia, el cual se suma a los antecedentes penales que ya posee.

Los reportes policiales confirman que Sosa Quemé es originario del departamento de Quetzaltenango. El procedimiento se dio en estricto cumplimiento a una orden de aprehensión vigente que fue girada el pasado 25 de mayo de 2026 por el Juzgado de Ejecución Penal de Quetzaltenango, señalando al interno por el delito de hurto agravado.