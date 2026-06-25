Notifican nuevas órdenes de captura contra cuatro reclusos en centro carcelario de Petén

Jun 25, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Redacción Stereo 100

SANTA ELENA, FLORES, PETÉN – Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) notificaron nuevas órdenes de aprehensión a cuatro privados de libertad que se encuentran recluidos en el Centro Preventivo para Hombres y Mujeres de Santa Elena, en el departamento de Petén.

Estas acciones forman parte de los procedimientos de seguimiento e investigación que desarrolla dicha unidad policial para esclarecer su presunta vinculación con diversos delitos reportados en diferentes regiones del país.

Entre los reclusos notificados figura Elías “N”, de 21 años, quien enfrenta requerimientos de un juzgado de Escuintla por el delito de extorsión.

De igual manera, se notificó a Fredy “N”, de 50 años, requerido por un juzgado de Chiquimula bajo señalamientos de promoción y fomento.

Asimismo, fueron notificados Jairo “N”, de 34 años, quien responde a una orden de un juzgado de Chiquimula por el delito de portación ilegal de armas de fuego, y Marco “N”, de 23 años, quien también enfrenta cargos por portación ilegal de armas de fuego.