Notifican nueva orden de captura por extorsión a reo en el interior de la granja penal de Cantel

Jun 4, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

JUDICIALES – Elementos policiales pertenecientes a la delegación de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas hicieron efectiva una nueva notificación judicial en contra de un privado de libertad.

La acción policial se ejecutó en las instalaciones de la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, donde el sindicado ya cumple una condena por otros hechos delictivos.

El reo notificado fue identificado de forma oficial por las autoridades como Jozef López, de 49 años. Los agentes investigadores se apersonaron al centro carcelario para hacerle saber que enfrenta un nuevo requerimiento legal ante los órganos de justicia del país, sumando este expediente a sus antecedentes penales vigentes.

La diligencia se realizó en estricto cumplimiento a una orden de aprehensión que se encontraba activa en su contra, la cual tiene fecha de emisión del pasado 28 de mayo de 2026.

El documento judicial fue firmado y extendido por el juez del Juzgado Primero Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Delitos de Extorsión del departamento de Guatemala, señalando al recluso por el delito de extorsión.