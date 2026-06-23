Municipalidad de Quetzaltenango embellece el Parque Benito Juárez con trabajos de jardinización

Jun 23, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Redacción Stereo 100.

QUETZALTENANGO – El Departamento de Parques y Jardines de la Municipalidad de Quetzaltenango llevó a cabo recientemente una jornada de jardinización en el contorno de la fuente del Parque Benito Juárez, con el objetivo de revitalizar y mejorar la estética de este punto de encuentro ciudadano.

Los trabajos consistieron en la siembra estratégica de diversas plantas ornamentales y flores de múltiples colores, lo que ha transformado visualmente el entorno del monumento principal.

Estas acciones buscan embellecer uno de los espacios familiares más emblemáticos de la ciudad, dotándolo de mayor frescura y atractivo para los vecinos que frecuentan diariamente el área.

Con esta intervención, las autoridades municipales pretenden recuperar y mantener en óptimas condiciones las áreas verdes de los parques de Quetzaltenango, fomentando entornos más agradables para la convivencia, el esparcimiento y el disfrute de las familias que visitan este histórico lugar.