Municipalidad de Quetzaltenango conforma 16 comisiones para la Feria de Independencia 2026

Jun 17, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Osmar Toc.

QUETZALTENANGO – El Concejo Municipal de Quetzaltenango ha oficializado la integración de las 16 comisiones que tendrán a su cargo la organización de la tradicional Feria de Independencia 2026.

Para la ejecución de las festividades de este año, se ha aprobado un presupuesto de Q6.5 millones, el cual presenta un incremento respecto a los Q5.5 millones asignados en la edición anterior.

El gerente municipal, Amílcar Rivas, detalló que la estructura organizativa mantiene continuidad, ya que la mayoría de los presidentes de las comisiones serán los mismos que lideraron los eventos durante el año pasado.

Estas mesas de trabajo tendrán la responsabilidad de coordinar una amplia agenda, que incluye la elección de la Señorita Quetzaltenango, Umial Tinimit, Q’ojol Tinimit, Pequeña Flor del Pueblo, Flor Nacional y Señorita Deportes, además de la gestión de desfiles, carrozas, protocolo y los espacios de piso de plaza.

Tras la conformación inmediata de estos equipos, cada comisión iniciará con la elaboración de sus respectivos planes de trabajo, cronogramas y proyecciones de gasto. Según explicó Rivas, estos documentos deben presentarse ante el Concejo para su aprobación final antes de iniciar la ejecución presupuestaria.

El incremento en el fondo asignado busca fortalecer el apoyo a la Fraternidad Quetzalteca y optimizar los recursos para las áreas que requieren una mayor inversión técnica y logística durante las fiestas septembrinas.