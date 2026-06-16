Municipalidad de Quetzaltenango celebra, por primera vez, el Día del Padre con trabajadores municipales

Por Osmar Toc |

Este martes, por primera vez, la Municipalidad de Quetzaltenango desarrolla una actividad especial para conmemorar el Día del Padre, en reconocimiento a los colaboradores quienes desempeñan su labor en la comuna y que además cumplen el rol de padres de familia.

La subdirectora de la Dirección Municipal de la Mujer, Irma Yolanda, informó que la celebración fue organizada con la autorización del alcalde municipal y el respaldo de la alcaldesa interina, Katia Minera, con el objetivo de brindar un espacio de convivencia y reconocimiento a los trabajadores municipales.

🔴 #DíaDelPadre | La Municipalidad de #Quetzaltenango, por primera vez, desarrolla actividad por el Día del Padre. La subdirectora de la Dirección Municipal de la Mujer, Irma Yolanda, informa.



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La funcionaria explicó que en años anteriores solo se entregaba un pequeño obsequio en las oficinas, pero este año se decidió realizar una actividad más significativa para destacar la importancia de los padres dentro de la institución. Agregó que la iniciativa busca brindar el mismo reconocimiento que tradicionalmente se otorga a las colaboradoras durante el Día Internacional de la Mujer y el Día de la Madre.

Asimismo, indicó que la participación estuvo limitada debido al tiempo de organización y a la capacidad del Salón de Honor, donde se desarrolló la actividad. Sin embargo, expresó que la intención de la Dirección Municipal de la Mujer es fortalecer esta celebración en los próximos años para incluir a un mayor número de padres trabajadores de la comuna altense.