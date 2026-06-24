Mujeres empresarias de Quetzaltenango se capacitan en el uso de Inteligencia Artificial y Prompting

Jun 24, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Con el objetivo de mantenerse a la vanguardia tecnológica y optimizar el desarrollo de sus negocios, la Gremial de Mujeres Empresarias de la Cámara de Comercio de Guatemala Filial Quetzaltenango desarrolla una jornada de capacitación práctica enfocada en el prompting y la comunicación con Inteligencia Artificial (IA).

Diane Morales, presidenta de la gremial, destacó la importancia de este evento señalando que, aunque muchas emprendedoras ya conocen y utilizan diversas plataformas de IA, existía una brecha en el conocimiento sobre la forma correcta de interactuar con ellas. «No sabemos la forma correcta de cómo pedir figuras, datos, posts para Facebook, para Instagram o videos», explicó Morales, enfatizando la necesidad de una constante actualización.

Un impulso para el emprendimiento local

El taller se desarrolló de forma 100% práctica, permitiendo que tanto afiliadas como invitadas trabajaran directamente desde sus dispositivos móviles. De acuerdo con Morales, las participantes se mostraron «asombradas de los artes que están creando y de la información en donde las está apoyando la inteligencia artificial».

Para las micro y pequeñas empresarias que actualmente no disponen de los recursos financieros para contratar servicios profesionales de publicidad, la IA se ha convertido en una alternativa clave. «La inteligencia artificial ha venido a sustituir y qué mejor si nos vamos guiadas», comentó la presidenta.

El uso correcto de la tecnología

La capacitación estuvo a cargo de José Raúl de León, especialista en la materia, quien enfocó la sesión en el uso adecuado y ético de estas herramientas tecnológicas. Morales advirtió que la IA a veces suele ser «mal utilizada», por ello, el taller se centró en canalizar su potencial de manera positiva:

➡️ Creación de artes visuales y contenido digital.

➡️ Generación de información y datos de valor para el negocio.

➡️ Planificación de tareas semanales dentro de las empresas.