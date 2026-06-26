Mujer muere en la zona 3 de Quetzaltenango, ¿qué pasó?

Jun 26, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este viernes localizan el cadáver de Olga Marina Calel León, de 35 años, en la 1ª calle, entre 16 y 17 avenidas, zona 3 de Quetzaltenango.

Calel, originaria de Momostenango, Totonicapán, murió en la vía pública y la principal hipótesis apunta a una posible intoxicación alcohólica.

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) continúa la diligencia de levantamiento del cadáver.

Familiares de Calel solicitaron al MP que el cuerpo no fuera trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), pero la institución indicó que era necesario para la investigación.

