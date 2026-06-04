Mujer capturada y un menor remitido vinculados a caso de homicidio múltiple

Jun 4, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

NACIONALES – Un operativo judicial ejecutado en el departamento de Sacatepéquez dejó resultados de trascendencia para los investigadores de las fuerzas de seguridad pública.

Las acciones se ejecutaron en el marco de la masiva jornada de allanamientos que se desarrolla en distintos puntos del territorio nacional, logrando la desarticulación de un presunto punto de narcomenudeo y la recopilación de indicios vinculados a crímenes de alto impacto.

La diligencia judicial se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la zona 1 de San Lorenzo El Cubo, en el municipio de Ciudad Vieja.

En ese lugar, los investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal, con el respaldo operativo de la Comisaría 74 y agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, coordinaron con los fiscales del Ministerio Público el ingreso y registro de la vivienda seleccionada.

Como resultado de la inspección, las autoridades notificaron la captura formal de una mujer identificada como Mildred “N”, de 39 años.

Asimismo, se procedió a la conducción y remisión de su hijo, un adolescente de 16 años, debido a que en el interior del inmueble se localizaron diversos ilícitos y objetos de dudosa procedencia que ameritaron su traslado inmediato ante los juzgados correspondientes.

Durante el cateo, los peritos del ente investigador lograron el secuestro de diversas evidencias que fortalecen las pesquisas en curso, detallando el hallazgo de los siguientes elementos:

Porciones de presunta marihuana listos para su distribución, una pipa para el consumo de estupefacientes y un dispositivo triturador de droga.

Cuatro dispositivos de telefonía móvil y una tableta electrónica, artículos que serán sometidos a análisis forenses digitales para extraer información de interés criminal.

Una placa de circulación para vehículo de dos ruedas identificada con la matrícula M-581JZT, la cual presenta un reporte de robo con fecha del pasado 13 de abril del presente año y pertenece a una motocicleta que fue despojada a mano armada en la jurisdicción de Chimaltenango.

Las autoridades de Gobernación informaron de manera oficial que este allanamiento se realizó en estricto seguimiento a las investigaciones por la localización de cuatro cadáveres envueltos en costales, un trágico hallazgo registrado el pasado 6 de mayo en el municipio de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.

Las líneas de investigación no descartan que las personas implicadas y los objetos decomisados formen parte de una red de narcomenudeo operante en el sector que podría tener vinculación directa con el múltiple homicidio.