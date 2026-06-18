Mueren tío y sobrino en accidente de tránsito en Nuevo San Carlos, Retalhuleu

Jun 18, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Mario Tumin |

Este jueves confirman el fallecimiento del segundo motorista involucrado en el accidente de tránsito, en las últimas horas, en el sector La Luz del Barrio, Nuevo San Carlos, Retalhuleu.

De acuerdo con información preliminar los dos hombres, quienes se movilizaban en una motocicleta, colisionaron con una camionetilla. En el lugar murió Gonzalo Noé Reyes Pastor, de 27 años, quien conducía la motocicleta.

Su acompañante, identificado como Juan Daniel Rabanales Reyes, de 28 años, fue trasladado en estado delicado al Hospital Nacional de Retalhuleu, donde falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Ambos eran originarios de la aldea Versalle, en Nuevo San Carlos. Se informó que una tercera persona, quien viajaba como tripulante del vehículo de cuatro ruedas involucrado en el percance, resultó herida y fue trasladada al Hospital Nacional de Retalhuleu.

La motocicleta quedó destruida, debido a la fuerza del impacto, mientras que la camionetilla presentó daños considerables.

Las autoridades desarrollan las investigaciones para establecer las causas y circunstancias en que ocurrió este hecho de tránsito.