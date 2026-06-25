Motorista herido al derrapar en la zona 5 de Quetzaltenango

Jun 25, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este jueves Amílcar Alejandro René de León Aguilar, de 35 años, fue trasladado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), zona 5 de Quetzaltenango, luego de derrapar en Las Rosas.

De León Aguilar, por causas por establecer, derrapó en el paso a desnivel de Las Rosas, zona 5 de Quetzaltenango.

Tras el impacto cae a las orillas de la carretera. Bomberos Voluntarios y Cruz Roja Guatemalteca delegación Quetzaltenango atienden la emergencia. La Policía Nacional Civil (PNC) también se presentó al lugar.